Spalletti: “All’Inter sensazioni bellissime, complimenti per lo scudetto. Il mio passato…”

Una partita speciale, per Luciano Spalletti, che torna a San Siro da avversario dell'Inter per la prima volta. Ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Napoli, al Meazza da primo in classifica, racconta le sue sensazioni prima del match contro i nerazzurri, che sotto la sua gestione sono tornati in Champions League:

"Difficile sapere che sensazioni proverò, non so come reagirò. Vivo intensamente il mio passato e per questo me lo porto sempre dietro. All'Inter ho vissuto sensazioni bellissime, perché ho trovato un ambiente che mi ha seguito e aiutato a fare il mio lavoro. Si fanno i complimenti a tutti coloro che hanno vinto il campionato, dai miei ex calciatori, ai dirigenti e a coloro che sono venuti dopo, perché hanno vinto facendo un buon calcio.