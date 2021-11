Inter-Napoli, formazioni UFFICIALI: Ranocchia dal 1′. Lautaro-Correa in attacco

Le scelte di Simone Inzaghi in vista della partitissima contro il Napoli di Spalletti

La sconfitta del Milan in casa della Fiorentina, offre una grande possibilità a Inter e Napoli. Con una vittoria i nerazzurri si avvicinerebbero alla vetta della classifica. Dall'altro lato la squadra di Spalletti, uscendo vittoriosa da San Siro, si prenderebbe la testa solitaria della classifica. Per la partitissima di San Siro, Simone Inzaghi deve rinunciare a Stefan De Vrij, al suo posto c'è Ranocchia che completa il reparto difensivo con Skriniar e Bastoni. A destra l'esperto Darmian, a sinistra Ivan Perisic. Completano il centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu. Coppia d'attacco tutta argentina con Lautaro-Correa, mentre Dzeko, non al meglio, si accomoda in panchina.