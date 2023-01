GdS – Inter, da quasi 100 mln a 3 mln: il declino degli sponsor cinesi

C'è stata un'era pre-covid nella quale le aziende cinesi investivano nel calcio perché anche il governo aveva mire particolari. Poi il covid ha messo in ginocchio tanti imprenditori dal governo è arrivato un freno sugli investimenti all'estero. L'Inter ha un proprietario cinese: anche gli Zhang sono andati in difficoltà come gli sponsor che avevano puntato sul club nerazzurro.

Su La Gazzetta dello Sport si legge a proposito di questo: "Grazie a una fitta rete di relazioni, Suning era riuscita a gonfiare una voce fino ad allora pressoché irrilevante, appunto quella delle sponsorship locali. 75 milioni nel 2016-17, 92 nel 2017-18, 97 nel 2018-19. Una manna per il fatturato e il conto economico. Poi l’inesorabile declino: 44 milioni nel 2019-20, 38 nel 2020-21, appena 16 nella scorsa stagione. In particolare, sono stati interrotti anzitempo i lucrativi contratti con le agenzie cinesi Imedia e Beijing Yixinshijie, con tanto di svalutazione dei crediti (per 62 milioni) perché una buona parte dei proventi non sono stati mai incassati".