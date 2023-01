Sky – Inter, tutta la squadra parte per Riyad: c’è anche Zhang. Le ultime su Lukaku e Brozovic

E' da poco terminato l'allenamento dell'Inter all'indomani della vittoria contro l'Hellas Verona e in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan di mercoledì sera a Riyad. Come riferisce Sky Sport, i nerazzurri sono a pranzo e fra circa un'ora partiranno verso l'aeroporto per poi imbarcarsi alla volta della capitale dell'Arabia Saudita. Sul volo tutta la squadra, a eccezione di Fontanarosa (impegnato nel derby Primavera). Sull'aereo, con il gruppo al completo, anche il presidente Zhang.

In partenza anche Lukaku e Brozovic, i due infortunati di lusso in casa Inter dei giorni scorsi: il belga, secondo Sky, ha ormai recuperato e anche oggi ha lavorato sul campo. Discorso diverso, invece, per il centrocampista croato, che si è allenato ancora una volta a parte. Dovrà svolgere delle sedute in gruppo, se vuole sperare almeno nella panchina. Dubbi anche su Dumfries, non al meglio dopo il Mondiale e per ora scavalcato nelle gerarchie da Darmian.