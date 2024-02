La vicenda stadio rischia di scontrarsi con una nuova incognita. I dialoghi tra l'Inter e il Comune di Rozzano proseguono, ma bisogna accelerare in fretta. Il motivo è presto spiegato anche da Il Giornale di oggi nelle pagine della cronaca locale. Si legge infatti: "Se dal Comune di Rozzano arriveranno tutte le autorizzazioni entro il primo semestre del 2025, l’Inter potrebbe giocare nel nuovo stadio per la stagione 2028-29. Ma da viale della Liberazione filtra anche l’«incognita voto», pesante. Finora la società si è rapportata al sindaco di centrodestra Gianni Ferretti, tifoso dell’Inter e del progetto, già lo scorso 5 ottobre ha approvato velocemente il Pgt inserendo, come chiedeva il club, la parola stadio".