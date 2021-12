Stadio Inter-Milan, spesa ora più bassa: 900-950mln. Per l’impianto ne serviranno 600

Con l'indice delle volumetrie sceso definitivamente a 0,35 sono calate anche le spese per la costruzione del nuovo stadio

Con l'indice delle volumetrie sceso definitivamente a 0,35, così come previsto e voluto dal Comune di Milano, sono calate di conseguenza anche le spese che Inter e Milan dovranno sostenere per la costruzione del nuovo stadio , che dalla stagione 2026-27 andrà a sostituire San Siro. Scrive Tuttosport:

"... Il gettone finanziario non è più pari a 1,2 miliardi come era previsto nell’estate del 2019. Adesso si parla di una cifra di 900-950 milioni. Per la costruzione dello stadio ne saranno utilizzati 600. Ne resteranno 300-350 per le altre opere che completeranno il profilo della zona intorno all’impianto (...). Nell’ultimo disegno di Populous non si vedono più i grattacieli che contornavano lo stadio nel primo progetto. L’unico elemento commerciale – al di fuori dello stadio che sarà ricco di spazi utilizzabili anche nei giorni dove non si giocano partite – è il centro che sorgerà sotto gli spazi verdi rialzati, che saranno realizzati nella zona dove adesso domina San Siro. Lì saranno concentrati negozi, ristoranti e bar, oltre a quelli previsti all’interno della Cattedrale".