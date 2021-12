Nuovo Stadio: tempistiche, capienza e biglietti, la situazione. Inter e Milan sperano…

Il pubblico interesse della Giunta e la scelta del progetto, la Cattedrale di Populous. Inter e Milan corrono verso la costruzione del nuovo stadio

Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, la strada non è ancora in discesa. "In città infatti c'è un "movimento" che continua a opporsi all'abbattimento del vecchio e storico Meazza e, siccome si tratta di una "voce rumorosa" perché raggruppa parecchie persone, era inevitabile che il sindaco Giuseppe Sala decidesse di aprire un dibattito pubblico sull'argomento".