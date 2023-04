Stankovic: “Commento sull’Inter? Non sarebbe corretto. Dopo Samp-Inter ho detto ad Ausilio…”

Dejan Stankovic , allenatore della Sampdoria, è intervenuto alla BoboTV su Twitch e ha affrontato il tema degli episodi arbitrali avversi: "Qualche episodio c'è, dobbiamo accettare. Tutti facciamo errori, a noi purtroppo ci penalizzano tanto. Stiamo lavorando, a gennaio abbiamo fatto una bella preparazione. Siamo scomodi da battere, la Roma è una grandissima squadra, in 11 vs 11 abbiamo tenuto bene il campo, ce la stiamo mettendo tutta"

"Mancini era un lavoratore, stava tanto in campo perché è stato un grande campione. Il rapporto e la mentalità che ci ha dato Mou in quegli anni... Straordinario. E' una cosa non si può copiare ma è stato un modello. Anche Eriksson era un modello"

Sull'Inter

"Io sono l'allenatore della Samp, non sarebbe corretto se rispondessi. Sono un mister di una squadra di Serie A in cui c'è l'Inter, non faccio commenti su colleghi. Posso dire solo che ho tantissimo rispetto, ho parlato con Piero Ausilio dopo Samp-Inter, io ho giocato contro il Napoli a Genova ma Inter e Napoli sono due fortissime, ma non con questa differenza di punti. Ed è quello che ho detto a Piero. Sono due squadre che fanno paura, fisicamente e tecnicamente. Sono due squadre attrezzate, hanno una rosa importante. Non voglio mettere benzina sul fuoco"