Inter, si muove il mercato dei giovani: in arrivo dal Lipsia il baby Schmidhauser

In attesa di capire come finirà questa stagione e quali saranno le prospettive per il mercato futuro, l'Inter è pronta a muoversi sul fronte dei giovani: secondo SempreInter, il club nerazzurro sarebbe a un passo dal definire l'ingaggio di Oliver Schmidhauser, attaccante classe 2004, in scadenza di contratto a giugno con il Lipsia. Il suo agente era Milano la scorsa settimana per incontrare i dirigenti interisti, e le parti avrebbero gettato le basi per un accordo biennale.