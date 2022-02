Il Sun: “L’Inter ha dominato la partita. Dal Liverpool prestazione ‘italiana’”

L'analisi del quotidiano inglese sulla gara di Champions League di ieri sera tra Inter e Liverpool allo stadio Meazza

E' ovviamente in prima pagina di tutti i quotidiani italiani e inglesi la vittoria di ieri sera del Liverpool a San Siro contro l'Inter. I cambi di Jurgen Klopp hanno infatti deciso la gara nell'ultimo quarto d'ora con Firmino e Salah che hanno firmato un successo probabilmente immeritato per i Reds ma che certifica la superiorità dei britannici. Il Sun, noto tabloid, ha titolato così sulla sfida di San Siro: "Firmino e Salah siglano un'incredibile vittoria in trasferta di Champions League nonostante gli italiani abbiano dominato la partita".