Lo scenario paventato da alcuni in merito al futuro societario dell'Inter è quello di un'escussione di Oaktree delle quote dell'Inter per poi favorire una cessione immediata. Ma non è quanto risulta al momento al Corriere dello Sport: "Va premesso che Oaktree non pianificava l’acquisizione dell’Inter, ma finanziò Zhang nell’aspettativa che questi avrebbe trovato un acquirente e ricavato le risorse per l’estinzione del prestito dalla cessione.