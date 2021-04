Svolta Inter? Suning ha deciso: “No a prestito 50mln. Una volta arrivato lo scudetto…”

Tramontato il progetto Superlega, Suning dovrà ora modificare nuovamente i suoi piani relativi al futuro dell'Inter

"II gruppo cinese Suning, assistito da Goldman Sachs Usa nella partita, avrebbe avviato un nuovo processo per cercare 250 milioni di euro di finanziamento. Sembra invece accantonata la strada, in due passaggi, che portava a cercare un prestito ponte da 50 milioni: per arrivare a fine stagione e, quindi, negoziare altre linee di credito da 200 milioni di euro. La strada prescelta è quindi quella di un unico finanziamento da 250 milioni per l'Inter a fine stagione, una volta vinto il campionato. Per arrivare a questo risultato Suning starebbe negoziando con tre gruppi americani in un processo parallelo: Fortress, King Street Capital Management, Bain Capital Credit".