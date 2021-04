Repubblica – Conte vuole l’Inter: “Ma per restare è pronto a fare questa richiesta a Zhang”

Lo scudetto è vicino, più che mai. Eppure, un altro interrogativo si è aperto sul futuro dell'Inter. Quello relativo alla permanenza di Conte

Lo scudetto è vicino, più che mai. I tifosi fanno il conto alla rovescia, e tutto l'ambiente si appresta a festeggiare il 19° scudetto della storia dell'Inter. Eppure, un altro interrogativo si è aperto sul futuro nerazzurro. Quello relativo alla permanenza di Antonio Conte . Che, dopo la gara di La Spezia, non ha chiuso del tutto le porte a un addio all'Inter. "Serve chiarezza", ha precisato l'allenatore interista. Perché sì, come scrive Repubblica, Conte vorrebbe restare a Milano e aprire un lungo ciclo nerazzurro. Ma vuole garanzie tecniche, per tenere l'assalto all'Europa:

"A tenerlo all'Inter, oltre all'affetto per i giocatori che gli stanno dando così tanto, è un contratto ricchissimo. La prossima stagione guadagnerà 13.5 milioni netti (...). Il senso del discorso di Conte: io resto volentieri, ma voglio garanzie che il progetto sportivo continui su alti livelli. L'obiettivo per la prossima stagione è andare avanti nelle fasi eliminatorie della Champions. Riassumendo: se la proprietà dell'Inter darà a Conte una squadra in grado di dire la sua anche in Europa, sarà ben lieto di restare. Altrimenti chissà".