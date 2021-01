Suning, Zhang: “Per il 2021 obiettivo riduzione costi ed efficienza”. Coinvolto pure il calcio

Zhang Jindong ha chiarito quali saranno le linee guida a cui si atterrà Suning nel corso del 2021. “L’obiettivo è raggiungere il focus del settore con la vendita al dettaglio come fulcro e il focus aziendale con il profitto come fulcro; creare efficienza significa rafforzare la priorità dei vantaggi e perseguire una scala efficiente e vantaggi in larga scala“, ha sottolineato il presidente del gruppo cinese nel corso di una riunione di distribuzione del lavoro.

“Non dobbiamo semplicemente perseguire una crescita delle vendite elevata e rapida. Al contrario, dobbiamo perseguire un sostanziale miglioramento dei profitti raggiungendo un livello di crescita stabile. Dobbiamo avere un chiaro piano di riduzione delle perdite”.

In questa riunione di distribuzione, Zhang Jindong ha dimostrato ulteriormente la determinazione di Suning ad affrontare il problema, perdere peso con fermezza ed essere determinato a cambiare: “Dobbiamo avere il coraggio di fare sottrazioni, rimpicciolire la parte anteriore e apportare attivamente modifiche al modello per alcune attività in perdita unità. La principale linea di attività deve essere attivamente interrotta“.

Resta inteso che anche per le squadre di calcio di proprietà di Suning bisognerà effettuare degli aggiustamenti. “Suning riduce le attività non legate alla vendita al dettaglio e gravemente in perdita al fine di concentrarsi sulla realizzazione di maggiori scoperte nel settore della vendita al dettaglio principale e amplificare i vantaggi e le capacità dell’attività principale”.

“Nella nuova era e nelle nuove opportunità, dobbiamo rompere con l’immaginazione e tornare all’essenza del settore, costruire la competitività di base con i piedi per terra e innovare e riformare per perseguire l’equità e l’efficienza”, ha concluso.

(Fonte: finance.sina.com)