Supercoppa Italiana, si delineano le avversarie dell’Inter

Al torneo in Arabia Saudita parteciperanno le due finaliste della Coppa Italia e le prime due in classifica della Serie A

Le finaliste della Coppa Italia sono Juventus e Atalanta. Ieri i bianconeri hanno perso con la Lazio ma sono riusciti a conquistare la possibilità di giocarsi il trofeo in virtù della vittoria per due a zero dell'andata. Questa sera invece gli uomini di Gasperini hanno eliminato la Fiorentina di Italiano.