Sylvinho: “Asllani fortissimo. Non gli direi mai di lasciare l’Inter per giocare di più. A me…”

In questa stagione Kristjan Asllani ha aumentato il suo minutaggio con la maglia dell'Inter. Se in nerazzurro il centrocampista sta trovando sempre più spazio, nella nazionale albanese è un punto fermo da diverso tempo.

Soprattutto da quando Sylvinho è il c.t. dell'Albania. "Non gli direi mai di lasciare l'Inter per giocare di più. A me importa cosa fa in Nazionale e ha dimostrato di essere fortissimo", ha detto il tecnico intervistato da Cronache di Spogliatoio.