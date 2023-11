Inter, la Champions è il terreno ideale di Frattesi: i dati parlano chiaro

Stasera sarà una grande occasione per Davide Frattesi. Il centrocampista finora non ha trovato molto spazio nell'Inter, se non in Champions League. E i dati mostrati da La Gazzetta dello Sport mostrano come quello europeo possa essere il terreno ideale dell'ex Sassuolo: "In stagione Davide Frattesi ha macinato finora 500 minuti tondi - più vari recuperi - con la maglia dell'Inter. Nell'analisi sorprende però che la distribuzione di questo impiego è quasi equamente divisa tra le due competizioni nonostante le partite di campionato siano ovviamente molte di più, circa il quadruplo. Affiancare i dati risulta impressionante: in 12 match di Serie A il 24enne ha accumulato 285 minuti, in tre sole giornate di Champions League è arrivato a 215, pronto per il sorpasso con la titolarità del Da Luz. Per questioni di dorato affollamento a centrocampo Inzaghi lo sta usando forse meno di quello che ci si sarebbe aspettato, ma lo ha sempre fatto giocare quando convocato: due le partite saltate, entrambe per problemi fisici: Salernitana-Inter e Inter-Benfica. E da titolare? Empoli-Inter, Inter-Salisburgo e Salisburgo-Inter.