Inter, ottime notizie: tamponi tutti negativi. Alla Pinetina c’è una speranza

Il Corriere dello Sport fa sapere che i tamponi analizzati hanno dato tutti esiti negativi: tutti i dettagli

Arrivano ottime notizie da Appiano Gentile in merito agli ultimi test molecolari effettuati in casa Inter. E a darle è il Corriere dello Sport, che scrive: "Nessuna brutta sorpresa e nuovo sospiro di sollievo per l'Inter. I tamponi effettuati ieri hanno dato l'esito sperato e non ci sono state nuove positività nel gruppo squadra.