FCIN1908 / Nazionali Inter, la richiesta della Figc e perché l’Ats non si pronuncia

Alla fine hanno vinto loro, le Nazionali. Domani, in caso di tampone negativo, dovrebbero partire anche Barella, Bastoni e Sensi. Ats silenziosa, ecco perché.

Come già anticipato da FCIN1908 in questi giorni, alla fine hanno vinto le Nazionali. I colloqui portati avanti con l'Ats Milano hanno prodotto un via libera, che ha in un primo momento coinvolto solo i giocatori delle Nazionali straniere (con la finta scappatoia di andare a trascorrere l'isolamento fiduciario nel proprio paese, isolamento immediatamente violato non appena varcati i confini) e che ora - in caso di tampone negativo - dovrebbe coinvolgere anche i nerazzurri convocati da Mancini. In quest'ultimo caso è stata la Figc a rapportarsi direttamente con l'Ats, facendo richiesta per poter disporre di Barella, Sensi e Bastoni. L'Inter, trattandosi di suoi giocatori, è stata informata ma ha vissuto un ruolo più da spettatrice. Per quanto riguarda l'Ats, invece, chi si aspetta dichiarazioni pubbliche o spiegazioni rispetto alle decisioni prese non verrà accontentato. Per policy aziendale le comunicazioni relative al "caso Inter" (come in tutti i casi che non coinvolgono la salute pubblica) non troveranno uno sfogo pubblico. In ogni caso contestare queste decisioni non porterebbe a molto. In casa nerazzurra lo sanno e il pensiero corre alle priorità del momento. Preservare la salute (di questi tempi, non esattamente un dettaglio), recuperare i giocatori e ritornare a concentrarsi sul campionato. Prima possibile.