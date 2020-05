Lautaro, Tebas spaventa il Barça: “No a super trasferimenti”. Ma i blaugrana rimangono ottimisti

Lautaro è il grande sogno di mercato del Barcellona. Il club blaugrana tratta con l’Inter per trovare un accordo sulla base di una parte cash e alcune contropartite. Ma a frenare la trattativa potrebbe essere il presidente della Liga spagnola Tebas: “Abbiamo visto scorrere denaro da parte di tutti i club e ora abbiamo squadre che sono andati oltre il budget che abbiamo stabilito per la prossima stagione. Questo porterà a delle conseguenze. I club dovranno guardare con attenzione ai settori giovanili e trovare una strategia per ridurre i salari. Non ci sono altre soluzioni. Trasferimenti che sforeranno i limiti finanziari non saranno consentiti”, queste le sue dichiarazioni all’Istituto Iberoamericano di diritti sportivo.

Secondo Espn, però, il Barcellona rimane comunque ottimista sia per la trattativa con l’Inter per Lautaro che per quella con la Juve per lo scambio Arthur-Pjanic. Il Barça sarà costretto a togliere circa 200 milioni di euro dal proprio budget come conseguenza della pandemia e sarà costretta a chiedere ai giocatori di accettare una riduzione del salario a lungo termine.