MD – Inter, non solo Lautaro: il Barcellona piomba su un altro gioiello. Marotta risponde con…

I contatti tra Inter e Barcellona sono sempre più frequenti. Il tema principale resta l’interesse del club catalano per Lautaro Martinez, ma il Mundo Deportivo è sicuro: sul tavolo delle trattative ci sono altri nomi su cui i due club discutono.

La società blaugrana è alla ricerca di un difensore centrale e nelle ultime settimane ha messo gli occhi sul nerazzurro Milan Skriniar. Lo slovacco, molto apprezzato dallo staff tecnico del Barcellona e nel mirino anche del Real Madrid, ha un contratto fino al 2023 con l’Inter ed è valutato circa 70 milioni di euro dalla dirigenza nerazzurra.

Il quotidiano catalano sottolinea l’interesse della Beneamata per Samuel Umtiti. Il difensore francese ha deluso le aspettative fino a questo momento dalle parti del Camp Nou, ma è tornato a fare bene da quando sulla panchina del Barcellona si è seduto Quique Setien. Già proposto nell’operazione Lautaro Martinez, per il Mundo Deportivo proprio Umtiti potrebbe essere la chiave per convincere Marotta e sbloccare l’affare tra la società blaugrana e quella nerazzurra.