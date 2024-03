Oggi sono arrivati i verdetti sugli infortuni di Marko Arnautovic e Carlos Augusto in casa Inter: i tempi di recupero per Gazzetta

Oggi sono arrivati i verdetti sugli infortuni di Marko Arnautovic e Carlos Augusto in casa Inter. “Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra” per l’attaccante, “elongazione muscolare al soleo della gamba destra” per l’esterno. Ecco i tempi di recupero dei due secondo La Gazzetta dello Sport.

I tempi di recupero

“Per la partita del Civitas Metropolitano, dunque, Inzaghi perde due elementi importanti, due possibili ingressi preziosi a partita in corso: Arnautovic ha deciso l’andata al Giuseppe Meazza, Carlos Augusto ha sempre risposto presente sia da difensore sia da esterno. C’è una minima speranza di recuperare il brasiliano per il Napoli, sicuramente l’ex Monza sarà a disposizione per la prima partita dopo la sosta, in casa contro l’Empoli il prossimo 1° aprile.