Thuram: “Inter è un gruppo che ama giocare insieme. Felice per assist Barella perché…”

Alla fine della partita con la Lazio è arrivato il commento di Thuram che ha segnato la rete del due a zero su assist di Nicolò Barella. Queste le sue parole a DAZN: «Il coro sulla capolista che se ne va? Non l'ho sentito oggi. Significa che sono Tanti i punti sulla Juve? Tanti non so ma abbiamo fatto una bella partita. Siamo quattro punti davanti alla Juve, ma è solo dicembre. Il campionato è lunghissimo».