"11+7 - Dal 2004/05, Marcus Thuram (11 reti e sette assist) è il secondo giocatore dell'Inter ad aver segnato più di 10 gol e servito più di cinque assist nella sua prima stagione in Serie A con i nerazzurri, dopo Samuel Eto'o (12+6 nel 2009/10). Completo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.