Ajax, tifosi contro Onana: “Comportamenti da egoista. Non vogliamo più vederlo”

Il portiere camerunense, promesso sposo dell'Inter, non si sta lasciando nel migliore dei modi con il pubblico di Amsterdam

Le dure parole rilasciate da Andre Onana al termine di Ajax-Sparta Rotterdam ( "I tifosi? Possono cantare, fischiare, piangere, non me ne frega un cazzo" ) non potevano di certo passare inosservate. Il portiere dei Lancieri, promesso sposo dell'inter, non si sta di certo lasciando nel migliore dei modi con il pubblico di Amsterdam, fra prestazioni tutt'altro che esaltanti e un addio a parametro zero visto come un tradimento, e queste ultime dichiarazioni hanno ulteriormente appesantito il clima.

L'AFCA Supportersclub, l'associazione dei tifosi dell'Ajax, ha di fatto scaricato l'estremo difensore camerunense: "Senza dubbio non sarà sfuggito all'attenzione di nessuno il fatto che il nostro stesso portiere dice di avere un problema con i tifosi dell'Ajax. Dal 29 ottobre 2021 non consideriamo più Onana un giocatore dell'Ajax, e ciò è stato chiarito all'epoca con un articolo sul sito Web F-side. Dopo la partita vinta contro lo Sparta, Onana ha parlato ai media con parole offensive rivolte ai tifosi dell'Ajax. Inoltre, non ha voluto celebrare la vittoria con i suoi compagni di squadra, cosa che ha causato una visibile irritazione tra Daley Blind e Davy Klaassen. Giocatori che lo hanno sempre sostenuto. Questo comportamento egoistico di Onana non può essere separato dalla sua pessima prestazione. Il portiere chiaramente non si preoccupa più dell'Ajax e dei suoi compagni di squadra, e a noi non importa più di lui da un po' di tempo. Quindi non avrebbe senso vederlo in campo per il resto di questa stagione. Abbiamo contattato la direzione dell'Ajax in merito alla questione e abbiamo chiesto loro come la vedono. Per quanto ci riguarda, all'Ajax non c'è più posto per Onana. Ci auguriamo di ricevere al più presto una risposta dalla direzione con contenuti che ci diano soddisfazione".