Onana: “I tifosi mi fischiano? Non me ne frega un cazzo. Ho avuto un anno duro, so che…”

Andre Onana sta vivendo un momento complicato all'Ajax. I tifosi non perdonano nulla al portiere camerunense, che ha già firmato con l'Inter per le prossime stagioni. Un addio a costo zero che non è andato giù ai tifosi dell'Ajax, che hanno fischiato anche stasera il portiere, non perfetto sul rinvio che ha portato al gol subito.

"Non sto dimostrando di valere i primi 5 portieri del mondo? Sono successe tante cose, è stato un anno duro per me. Sono tornato a giocare e sono molto felice di essere tornato e di giocare. Sto giocando e non sono affatto preoccupato di raggiungere la top 5 o la top 10 dei portieri mondiali. So che tornerò al mio livello, lo so benissimo. Ora non sono nella mia migliore forma, non ho giocato per tantissimo tempo. Lo so, la gente può dire quello che vuole. Se sono arrabbiati, è un problema loro. Non è un problema mio. Io mi prendo le critiche dai miei allenatori ma per il resto, i tifosi possono cantare, possono fischiare, possono piangere, non me ne frega un cazzo. E' così che sono diventato chi sono ora, non ascoltando quello che dice la gente mentre gioco. E' la mia vita, lasciate che sia io a scrivere la mia storia. Vogliono fischiarmi? Nessun problema, amerò comunque i tifosi dell'Ajax".