Il giocatore ha lanciato un appello per ritrovare il tifoso che ha ritagliato il suo nome per sostituirlo sulla maglia 9 col nome del belga

Era il 9 di Lukaku , poi è diventato il 9 di Thuram. E c'è chi ha deciso di non acquistare una nuova maglia nerazzurra dopo l'addio del belga all'Inter e si è arrangiato. Nella folla è apparso un tifoso con la 9 con la scritta di carta 'Thuram' che ha sostituito il nome originale stampato sulla maglietta. E la foto di quel tifoso è arrivata all'attaccante francese che ha deciso di prendere un'iniziativa.

Il giocatore interista ha pubblicato la foto del tifoso e ha chiesto aiuto ai suoi follower: "Ragazzi, commentate e condividete, aiutatemi a ritrovarlo e gli regalerò la nuova maglia". I commenti sotto al post si sprecano e tutti, proprio tutti, sono riferiti al belga che in pochi si sono ricordati di pensare durante le celebrazioni. Perché i giocatori passano, l'Inter resta come la maglia. E al massimo si trova il modo di riadattarla come ha fatto l'amico che Marcus sta ora cercando.