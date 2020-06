Sky – Tonali, l’Inter ha il sì del giocatore ma Cellino ha le idee chiare

A Skysport si è parlato del mercato dell’Inter. In particolare è stato chiesto agli esperti di mercato del canale satellitare se i nerazzurri riusciranno a prendere Tonali: “Una pista che i dirigenti interisti stanno seguendo da tempo. Se dovessimo fare una griglia sarebbe sicuramente in vantaggio rispetto ad altri club. Il giocatore avrebbe piacere di rimanere in Italia, ma non c’è solo la società interista a seguirlo. Cellino vorrebbe scatenare un’asta. Ha parlato di Fiorentina, Napoli, City. Tutte squadre che si sono interessate al calciatore, così come la Juve. Ma al momento l’Inter è in vantaggio. Avrebbe il sì del giocatore. Ma non sarà una trattativa semplice proprio per la volontà di Cellino di scatenare un’asta”, ha spiegato Dario Massara.

(Fonte: SS24)