Tonali? La Juve ci prova per un’altra stella, ma Inter troppo avanti: “Marotta chiude subito”

Continua senza soluzione di continuità la sfida tra Inter e Juventus. Soprattutto sul mercato, in attesa di darsi nuovamente battaglia in campo in campionato e Coppa Italia. Oltre a Sandro Tonali, per il quale i nerazzurri sembrano avanti, c’è un altro nome su cui entrambe le società stanno pressando forte: Marash Kumbulla. Ma, purtroppo per i bianconeri, anche in questo caso l’Inter sembra destinata a vincere la sfida. Come riportato da calciomercato.com, infatti, in questi mesi i nerazzurri hanno accumulato un notevole vantaggio. Marotta e Ausilio sono consapevoli di dover chiudere subito:

“Contestualmente la dirigenza nerazzurra conta di stringere al più presto per Marash Kumbulla. Il vantaggio accumulato sulla concorrenza va capitalizzato arrivando alle strette di mano: il Napoli è stato decisamente sorpassato, la Juve si è informata perché ha sempre gradito Kumbulla ma l’Inter rimane davanti a tutti anche nei contatti col giocatore. Ora deve chiudere e non è un dettaglio a fronte dei 25 milioni di base richiesti dall’Hellas. Bisogna fare in fretta, i dirigenti nerazzurri lo sanno e ci stanno lavorando“.

(Fonte: calciomercato.com)