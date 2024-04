E' ovvio come chi domini un campionato e faccia numeri straordinari attiri a sé gli occhi di mezza Europa. Ne dà qualche dettaglio Tuttosport: "La cavalcata della squadra di Simone Inzaghi non è passata inosservata. Così come il tecnico è finito sul taccuino di diversi top club inglesi, in primis il Manchester United, allo stesso tempo alcuni dei suoi giocatori sono oggi fra gli obiettivi delle maggiori squadre europee. In Premier, certo, ma non solo. Sono tre i giocatori che più di altri rischiano di essere sotto assedio nei prossimi mesi e fra questi potrebbe non esserci Lautaro Martinez: il capitano, al netto della trattativa per il rinnovo di contratto, a Milano si trova bene e l’Inter per privarsene ascolterà solamente proposte indecenti, superiori ai 120 milioni. O forse più".