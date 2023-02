Inter, finalmente Brozovic. Torna tra i convocati: Inzaghi lo porta in panchina col Milan

Dopo l'infortunio capitatogli al Mondiale, Marcelo Brozovic ha svolto l'allenamento in gruppo ed è ora a disposizione per la delicata gara di domenica sera contro il Milan.

"A centrocampo, dietro ai tre spremutissimi titolari Barella-Calhanoglu-Mikhitaryan, il ritorno che tutti aspettavano: Marcelo Brozovic sarà finalmente convocato e tornerà in panchina. Ieri non solo ha fatto l’intera seduta di allenamento con i compagni, ma ha partecipato per la prima volta alla partitella: è il segnale che Brozo, superate le incertezze sul recupero e i dubbi sulla tenuta del polpaccio, è ormai pronto al gran rientro. Gli ultimi minuti da nerazzurro li ha giocati a Bergamo prima della sosta e non è titolare dal 18 settembre, Udinese-Inter. Nel derby di andata il croato aveva pure segnato un illusorio 0-1: a quel tempo sembrava insostituibile, quattro mesi dopo deve ritrovare centralità nell’ecosistema interista. Anche perché i dirigenti non si opporrebbero certo a una sua futura cessione", rivela La Gazzetta dello Sport.