Inter-Milan, Inzaghi recupera Brozovic e Handanovic: domenica saranno in panchina

Arrivano due buone notizie per Simone Inzaghi e l'Inter in vista del derby di domenica sera contro il Milan

Arrivano due buone notizie per Simone Inzaghi e l'Inter in vista del derby di domenica sera contro il Milan. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, i nerazzurri potranno contare anche su Brozovic e Handanovic, che ieri si sono allenati con il gruppo:

"Intanto per il tecnico nerazzurro sono arrivate finalmente due buone notizie sul fronte infortunati: Handanovic e Brozovic si possono considerare recuperati. Il portiere ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, compresa la partitella finale. Menù simile per il croato, che ha solamente saltato per precauzione la partitella, ma fra oggi e domani lo farà. Per entrambi dunque, a meno di sorprese, domenica ci sarà il ritorno in panchina".