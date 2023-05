CF- Torna il sereno tra Inter, Lega e Sky: la gara con l’Atalanta sarà sabato, i motivi

La scelta della Lega di far disputare Inter-Atalanta sabato, a sole 72 ore dalla finale di Coppa Italia, ha sollevato non poche polemiche. Lo stesso Beppe Marotta si era fatto sentire con queste dichiarazioni: È incomprensibile aver anticipato a sabato una partita che si sarebbe potuta giocare perfino lunedì. Così facendo si mette a rischio l’incolumità dei calciatori costretti a giocare tre partite in una settimana, con in mezzo una finale di Coppa Italia che potrebbe pure prolungarsi oltre i tempi regolamentari". Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, adesso, però, sembra tornato il sereno.

"Dall’altra parte non è stato possibile mettere in calendario l’incontro neanche per lunedì 29 maggio, ore 20.45 (altro slot a disposizione di Sky). Per quella data sono infatti in programma le celebrazioni per il matrimonio di Lautaro Martinez, che si è sposato in Comune circa una settimana fa. Un evento organizzato da tempo e che vede impegnata praticamente tutta la squadra. Da qui la necessità di confermare l’incontro per la sera di sabato 27 maggio. La “frattura” si è comunque ricomposta".