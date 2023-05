CdS – Inter-Atalanta sabato? Ancora irritazione dal club: ora l’obiettivo Marotta…

Tanti impegni in pochi giorni. L'Inter deve gestire al meglio le energie e fare i conti anche con l'imprevisto. I nerazzurri, come sottolinea anche il Corriere dello Sport, non si aspettavano di dover riscendere in campo di sabato contro l'Atalanta: "Contro il Napoli a caccia di una vittoria che varrebbe, di fatto, la certezza del pass Champions. Ma in casa nerazzurra non si placa l’irritazione per il piazzamento a sabato della sfida con l’Atalanta. L’Inter avrebbe voluto giocare di domenica - non lunedì anche perché ci sarebbe il matrimonio di Lautaro -. Anzi considerava che fosse scontato, tenuto conto che mercoledì sarà impegnata nella finale di Coppa Italia con la Fiorentina, con il rischio di supplementari e rigori.