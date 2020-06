Inter-Samp, tornano Trevisani e Adani: ecco come vederla in tv e streaming

L’Inter riparte dalla Sampdoria. Stasera si gioca, infatti, il recupero della 25esima giornata di Serie A che, originariamente, si sarebbe dovuta giocare il 23 febbraio scorso.

I nerazzurri sono reduci da 5 successi consecutivi contro la Samp, che negli ultimi 24 anni ha vinto solo una volta a San Siro, il 3 aprile del 2017.

Per seguire questa partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio o a quello Sport di Sky. Il match, commentato da Riccardo Trevisani e Daniele Adani, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251 per gli abbonati alla tv satellitare. Sul decoder del digitale terrestre la partita sarà visibile sui canali 472, 473, 482 e 483. Inter-Sampdoria sarà inoltre visibile anche via streaming per gli abbonati a NOW TV o Sky Go.

(Gazzetta.it)