Le scelte di formazione di Antonio Conte in vista della partita di stasera contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno sia di Marcelo Brozovic che di Stefano Sensi. Entrambi hanno accusato problemi muscolari in settimana e dovranno saltare il primo match di campionato dopo lo stop per il coronavirus.

Nel video la formazione scelta dall’allenatore nerazzurro.