Inter, Trevisani: “Chi non gioca il derby? E’ più facile dire chi gioca: questi 2”

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così in vista dell'Euroderby di mercoledì tra Milan e Inter: "Chi non gioca? Secondo me è più facile dire chi non gioca: Calhanoglu e Lukaku. Dzeko ha fatto 0 minuti dopo la doppietta col Verona, è proprio un segnale chiarissimo che andrà in campo", le sue parole.