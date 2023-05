Gds – Milan-Inter, Leao: a oggi recupero improbabile. Ecco la situazione

In casa Milan c'è apprensione per le condizioni di Rafael Leao a due giorni dall'attesissimo euroderby

In casa Milan c'è apprensione per le condizioni di Rafael Leao a due giorni dall'attesissimo euroderby. Gli esami a cui è stato sottoposto il giocatore parlano di "elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra". Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il giocatore sarà trattato e monitorato giorno per giorno e una decisione sulla sua presenza per il derby di andata arriverà solo martedì, forse addirittura mercoledì.

"Da ieri è chiaro che il Milan sarà chiamato a una decisione delicata. Una elongazione comporta la lesione di alcune fibre del muscolo e un recupero non immediato. Con una elongazione è difficilissimo tornare in campo in quattro giorni, tempo di recupero possibile solo se la lesione fosse del grado più basso. Per questo la soluzione più logica è tenere Leao a riposo per il derby di mercoledì, non mandarlo a La Spezia sabato e riportarlo in campo per il ritorno a San Siro. All’interno del Milan già ieri più di una persona era rassegnata a questa ipotesi".

"L’alternativa è prendere un rischio e forzare il rientro per mercoledì sera, con il rischio di perdere Rafa più a lungo in caso di ricaduta. Fosse per Leao, probabilmente, proverebbe. In queste ore non ha mai avuto dolore. La certezza è che Leao continuerà le terapie – ci sono macchinari in grado di ridurre l’edema – e sarà valutato giorno per giorno. Il recupero però, a oggi, è improbabile".

(Gazzetta dello Sport)