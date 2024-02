Contro l'Inter, la Juventus non è andata oltre un tiro in porta, di fatto Sommer non è stato mai chiamato in causa. Per Riccardo Trevisani non è solo grazie alla forza dell'Inter, ma soprattutto per l'atteggiamento rinunciatario della squadra di Allegri. "Il problema di fondo è sempre la difesa ad oltranza di chi difende ad oltranza. Il problema è sempre il messaggio che vi viene passato perché la difesa a oltranza in alcune situazioni può anche essere una soluzione. Quando può essere il problema? Quando è l'unica soluzione. L'Inter ha giocato in casa, fino a oggi, diverse partite e sapete chi ha fatto un solo tiro in porta e non particolarmente pericoloso? Vlahovic e poi la Roma di Mourinho. Non è un tema di giocatori. Quando vi dicono che contro l'Inter non si può fare altro che difendere se no sei morto, non è vero, è una balla, vi prendono in giro", dice il giornalista a Cronache di Spogliatoio.