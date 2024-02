Per il centrocampista nerazzurro risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra

È il comunicato della società nerazzurra sulle condizioni del centrocampista. In vista della trasferta di Roma, Simone Inzaghi dovrà fare a meno del giocatore. Le alternative del tecnico in panchina rimangono Asllani, Sensi e Klaassen. Proprio l''olandese è entrato in campo negli ultimi minuti di Inter-Juve.