Trevisani: “Roma, figura indecorosa”. Zazzaroni: “Di là entra Darmian!” Persino Mauro lo attacca

E' accesissimo il dibattito su Inter-Roma al tavolo di Pressing. Presenti in studio Ivan Zazzaroni, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro, con Fabrizio Biasin che è in collegamento. A prendere parola in merito al KO giallorosso è Zazzaroni: "Alla Roma mancavano 5 titolari, tutta la qualità della squadra. Ha giocato per pareggiare ma era una strategia obbligata. Invece la vostra teoria è che la Roma fa cagare e l'Inter è una grande squadra. Va bene, va bene". Al che è intervenuto Trevisani: "Mancavano 5 giocatori? Lo sai chi ha vinto a San Siro 2 settimane fa? Consigli, Toljan, Erlic, Viti, Boloca, Matheus Henrique, Pinamonti e Laurienté. Si può tirare in porta contro l'Inter eh, si può superare la metà campo, la Roma ha fatto zero calci d'angolo, ha preso 19 tiri a 3. Non è andata a fare 0-0, è andata a fare una figura indecorosa. E' diverso".