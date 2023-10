Lukaku, i saluti pre-match: “Lautaro si sottrae all’abbraccio, Barella e Dimarco hanno…”

C'era tantissima attesa per il ritorno a San Siro da avversario di Romelu Lukaku, soprattutto per il momento dell'incrocio con i suoi ex compagni. Questo il racconto di quei secondi pre Inter-Roma dal Corriere della Sera: "Nei saluti prima del match il tentativo di abbraccio con Lautaro che si è sottratto alla stretta e la reazione gelida di Acerbi, Barella e Dimarco che hanno girato la testa quando gli hanno dato la mano. Big Rom ha toccato in tutta la partita 26 palloni".