Ex Inter, la triste parabola di Gnoukouri: rischia l’espulsione dall’Italia. “Mi hanno ingannato”

Dall'esordio in Serie A con la maglia dell'Inter, alla richiesta di asilo politico con il rischio di essere espulso dall’Italia perché irregolare. Assane Gnoukouri, ex centrocampista cresciuto nella Primavera nerazzurra, vive giorni difficile. Come ricorda il Corriere della Sera, nel 2017 fu costretto a dire addio al calcio per un problema cardiaco per poi finire coinvolto in un’inchiesta della procura di Parma sulla tratta dei calciatori della Costa d’Avorio. "Nel 2018, infatti, gli inquirenti accertarono che i documenti della famiglia adottiva – che lo aveva portato in Italia da minorenne – erano falsi. E che non era nato nel 1996, ma nel 1994. Oltre a scoprire che Wilfried Gnoukouri non era né suo fratello né un suo lontano parente. Come riporta la Libertà, il quotidiano di Piacenza, adesso Gnoukouri si trova in Italia senza permesso".