FCIN1908 / Inter, formazione anti-Benfica decisa: le scelte su Pavard e Dumfries

Scelte fatte in casa Inter per la sfida di questa sera contro il Benfica in Champions League. Simone Inzaghi ha deciso: giocherà dall'inizio Benjamin Pavard in difesa con Acerbi e Bastoni. Secondo quanto appreso da FCIN!908.it, oltre al francese partirà nell'undici titolare anche Denzel Dumfries sulla fascia destra e dunque Darmian si accomoderà in panchina inizialmente.