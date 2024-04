TS – Inter, presto il rinnovo di Inzaghi: chiederà a Marotta e Ausilio…

"Un Inzaghi confermato a più riprese dal presidente Zhang e l’ad Marotta, un Inzaghi che presto firmerà il rinnovo di contratto che lo porterà a legarsi al club di Viale della Liberazione fino al 2027. Un Inzaghi che però, più che un nuovo contratto, comunque ampiamente meritato, vorrà determinate garanzie della propria società. Il tecnico piacentino infatti chiederà a Marotta e Ausilio di non smontare la macchina assemblata in questa annata e che il progetto rimanga di alto livello, con la possibilità dunque non solo di confermarsi in campionato, ma pure di ritentare la scalata in Champions.