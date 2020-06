UEFA, l’Europa League si giocherà in Germania in quattro città diverse

Nell’incontro del Comitato Esecutivo dell’UEFA, previsto per il 17 giugno, verrà ratificata la decisione sulle nuove sedi della finale di Champions League ed Europa League che si giocheranno ad agosto.

CHAMPIONS – La CL dovrebbe riprendere con il ritorno degli ottavi che non si erano giocate perché il coronavirus ha fermato il calcio. Le gare che restano da giocare sono Juve-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real e Bayern-Chelsea. Atalanta, Psg, Lipsia e Atletico Madrid sono invece le squadre che erano riuscite a giocare anche il ritorno degli ottavi e si erano già qualificate ai quarti. L’UEFA sceglierà una città unica per quarti, semifinali e finale tutte da giocare con gli scontri diretti. Lisbona è la città in pole per ospitare la parte finale della Coppa, ultimo atto ad Da Luz il 23 agosto. Le altre candidate sono Madrid, Francoforte e Mosca ma la città portoghese è la favorita.

EUROPA LEAGUE – Per quanto riguarda invece la competizione alla quale prendono parte Inter e Roma (che devono affrontare agli ottavi Getafe e Siviglia), le gare dagli ottavi in avanti si dovrebbero giocare in Germania. La finale si doveva giocare a Danzica, in Polonia, ma ora si giocherebbero le gare rimaste in quattro città tedesche: Colonia, Düsseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen. Come alternativa c’è la zona di Francoforte.

