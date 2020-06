UEFA al lavoro per finale di Champions League a porte aperte

L’UEFA sta lavorando per la finale di Champions League a porte chiuse. Le indiscrezioni che arrivano sul lavoro del massimo organismo del calcio europeo parlano della volontà di riportare, ad agosto quindi, i tifosi allo stadio. Ancora da stabilire la città nella quale si giocherà la gara che assegna la Coppa più importante del Continente. La decisione verrà presa anche in base al numero dei contagi, alle condizioni sanitarie del Paese ospitante. Le città sotto osservazione sono Lisbona, Francoforte, si è candidata anche Madrid ma ha poche chance di essere scelta. La decisione sarà comunicata dopo l’incontro del Comitato Esecutivo che è stato fissato per il 17 giugno.

(Fonte: SS24)