Inter, doppio colpo per la Primavera: definiti gli arrivi di Kassama e Akinsanmiro

Doppio colpo in entrata per il settore giovanile dell'Inter: il club nerazzurro ha definito gli arrivi di Ebenezer Ajodun Akinsanmiro e di Sheriff Kassama. Il primo, centrocampista nigeriano classe 2004, arriva a titolo definitivo dal Remo Stars; il secondo, difensore centrale classe 2004, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Monza (trattativa definita ieri, come raccontato da Fcinter1908).