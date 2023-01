FCIN1908 – Inter, incontro in corso per il difensore centrale Kassama

In casa Inter si ragiona sempre per presente e futuro: incontro in corsa per il difensore centrale Sheriff Kassama

Alessandro Cosattini

Il caso Milan Skriniar, ma non soltanto. In casa Inter si ragiona sempre per presente e futuro e in quest’ottica è in corso un incontro di mercato importante a Milano in questi minuti.

Secondo quanto appreso da FCINTER1908.it, l’Inter sta lavorando al colpo Sheriff Kassama. 14 presenze per lui in Primavera 2 - A con la maglia del Monza, si tratta di un difensore centrale di piede destro classe 2004. Summit in corso, l’Inter vuole provare a chiudere già in giornata.