UFFICIALE: Kostic entra nella scuderia Lucci. Assist di mercato per l’Inter?

Cambio di agente per l'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte, obiettivo per la fascia sinistra dei nerazzurri

La notizia circolava da giorni, ora è ufficiale: Filip Kostic entra a far parte della scuderia di Alessandro Lucci. Un cambio di agente che potrebbe essere il preludio a un trasferimento estivo: l'esterno serbo, in scadenza di contratto nel giugno 2023, pare intenzionato a cambiare aria, e tra i club più interessati c'è l'Inter, che con ogni probabilità dovrà cercare un sostituto di Perisic sulla fascia sinistra. E proprio il nuovo procuratore, che in nerazzurro ha già portato Dzeko, Correa, Vecino e Kolarov, potrebbe facilitare un'eventuale trattativa.